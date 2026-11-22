Москва22 нояВести.Вооруженные силы Украины отчаянно бились в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным Заря в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Они бились отчаянно, конечно. Они понимали, что это плацдарм такой, от которого зависит очень многое у них … Они понимали, что если потеряют Константиновку, то они потеряют ключи к Алексеево-Дружковке и Дружковке дальшесказал военный
Ранее Заря заявил, что у ВСУ нет никаких шансов в Константиновке.