Боец Заря заявил, что боевики ВСУ понимали, чем грозит потеря Константиновки Боец с позывным Заря: в Константиновке украинские боевики бились отчаянно

Москва22 ноя Вести.Вооруженные силы Украины отчаянно бились в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным Заря в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Они бились отчаянно, конечно. Они понимали, что это плацдарм такой, от которого зависит очень многое у них … Они понимали, что если потеряют Константиновку, то они потеряют ключи к Алексеево-Дружковке и Дружковке дальше сказал военный

Ранее Заря заявил, что у ВСУ нет никаких шансов в Константиновке.