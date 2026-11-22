Боец с позывным Заря заявил, что у ВСУ нет никаких шансов в Константиновке Боец Заря: у ВСУ нет никаких шансов в Константиновке

Москва22 ноя Вести.У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил российский военнослужащий с позывным Заря в интервью Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

Там и промышленные зоны, там и стадионы, и больницы - там все есть у них. Мы нормально закрепились, у нас сейчас по Константиновке непосредственно группы работают. Есть группы, которые с Константиновки выводят, и есть штурмовые подразделения по Новоселовке. Нет у них (у ВСУ - прим. ред.)там никаких шансов абсолютно сказал Заря

Боец отметил, что противник начал отступать из Константиновки в апреле-мае.

Уже они (ВСУ - прим. ред.) поняли, что ничего не удержат. В тот момент мы их немного поуничтожали, поэтому они уже начали уходить. Далее уже и артиллерия, и все-все, когда начали работать, тогда дух у них был уже сломлен. И погибших у них очень много сказал Заря

Ранее эвакуированные бойцами ВС РФ жители Константиновки рассказали, что в православные праздники и в выходные украинские боевики начинали активно наносить удары по Константиновке.