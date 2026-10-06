ВС России пресекли ротацию ВСУ в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР

ВС России сорвали ротацию ВСУ у Краснооскольского водохранилища в ДНР ВС России пресекли ротацию ВСУ в районе Краснооскольского водохранилища в ДНР

Москва6 окт Вести.Российская группировка войск "Запад" сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.

Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" точными выстрелами уничтожили опорные пункты, технику, на которой противник пытался перебросить подкрепление, и скопление живой силы подразделений ВСУ отмечает Минобороны

Расчеты беспилотных систем обнаружили перемещение техники и живой силы ВСУ, после чего полученные координаты переданы на огневую позицию.

Средства объективного контроля подтвердили уничтожение противника, заключает Минобороны.