Москва6 октВести.Российская группировка войск "Запад" сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.
Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" точными выстрелами уничтожили опорные пункты, технику, на которой противник пытался перебросить подкрепление, и скопление живой силы подразделений ВСУотмечает Минобороны
Расчеты беспилотных систем обнаружили перемещение техники и живой силы ВСУ, после чего полученные координаты переданы на огневую позицию.
Средства объективного контроля подтвердили уничтожение противника, заключает Минобороны.