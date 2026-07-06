На "Иннопроме" в Екатеринбурге представили беспилотный трамвай "Богатырь-М"

"Богатырь-М": новый трамвай для Екатеринбурга презентовали на "Иннопроме" На "Иннопроме" в Екатеринбурге представили беспилотный трамвай "Богатырь-М"

Москва6 июл Вести.На международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге представили рестайлинговую версию двухсекционного трамвая "Богатырь-М" производства ПК "Транспортные системы". Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор компании Андрей Юхненко.

По его словам, обновленная модель разработана специально для Екатеринбурга: у трамвая новый дизайн с логотипом городского транспорта на маске и полностью обновленный салон.

Мы представляем сегодня на выставке "Иннопром" рестайлинговую версию нашего трамвайного вагона "Богатырь-М". Это двухсекционный трамвайный вагон производства нашей компании. Он отличается в первую очередь обновленным дизайном. И он разработан исключительно под Екатеринбург цитирует Андрея Юхненко ИС "Вести"

Учитывая высокий пассажиропоток в часы пик, в центре вагона добавили две дополнительные просторные площадки для комфорта пассажиров.

Ключевая особенность новинки - готовность к беспилотному движению. Конструкция трамвая позволяет установить дополнительные сенсоры, после чего вагон можно будет эксплуатировать без машиниста без обновления прошивок и установки новых блоков.

Кроме того, в новой версии улучшена система климат-контроля: добавлен дополнительный кондиционер, чтобы адаптировать транспорт к жаркому климату уральской столицы.