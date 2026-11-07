Москва7 ноя Вести.В ближайшее время республиканцам в США придется работать в условиях, когда демократы будут контролировать большинство ключевых процессов, заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Демократы отобрали у республиканцев не менее семи кресел в Сенате и около 30 мест в Палате представителей. ... Вердикты либеральных медиа сейчас звучат особенно безапелляционно. Странно, если бы было иначе о тех, кто отыгрывался за пощечину двухлетней давности, которую на пару от [президента США Дональда] Трампа получили [бывший американский лидер Джо] Байден и [бывший вице-президент Камала] Харрис. ... Конец эпохи наступил по расписанию