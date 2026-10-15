Бойцы Росгвардии отразили атаку БПЛА на гражданский автомобиль в ЛНР В ЛНР росгвардейцы сбили "Хорнет", атаковавший гражданский транспорт

Москва15 окт Вести.Сотрудники спецподразделения Росгвардии отразили атаку беспилотника на гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Целью противника стал остановившийся грузовик, росгвардейцы заметили, как на него заходит дрон.

Прицельным огнем из стрелкового оружия бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА, который, по предварительным данным, является барражирующим боеприпасом "Хорнет" производства США говорится в публикации ведомства в MAX

При падении БПЛА произошла детонация его боевой части, водитель и экспедитор не пострадали, повреждений гражданский инфраструктуры нет.