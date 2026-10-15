Москва15 октВести.Сотрудники спецподразделения Росгвардии отразили атаку беспилотника на гражданский автомобиль в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба ведомства.
Целью противника стал остановившийся грузовик, росгвардейцы заметили, как на него заходит дрон.
Прицельным огнем из стрелкового оружия бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА, который, по предварительным данным, является барражирующим боеприпасом "Хорнет" производства СШАговорится в публикации ведомства в MAX
При падении БПЛА произошла детонация его боевой части, водитель и экспедитор не пострадали, повреждений гражданский инфраструктуры нет.