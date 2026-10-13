Москва13 октВести.В Луганской Народной Республике вражеский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась электромонтер по обслуживанию подстанций Первомайского РЭС филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Луганскэнерго". Об этом сообщили в правительстве региона в MAX.
Энергетик перемещалась от одного энергообъекта к другому, когда ударил дрон.
Женщина получила множественные осколочные ранения. Ее доставили в медучреждение.
С начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 30 сотрудников энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО "Юго-Западная ЭСК", еще 86 получили раненияотмечается в сообщении
Энергетики круглосуточно работают на боевом посту, чтобы у людей был свет, отметили в правительстве.