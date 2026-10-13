Энергетик получила ранения при атаке дрона на автомобиль в ЛНР

При атаке БПЛА на автомобиль в ЛНР пострадала энергетик Энергетик получила ранения при атаке дрона на автомобиль в ЛНР

Москва13 окт Вести.В Луганской Народной Республике вражеский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась электромонтер по обслуживанию подстанций Первомайского РЭС филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Луганскэнерго". Об этом сообщили в правительстве региона в MAX.

Энергетик перемещалась от одного энергообъекта к другому, когда ударил дрон.

Женщина получила множественные осколочные ранения. Ее доставили в медучреждение.

С начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 30 сотрудников энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО "Юго-Западная ЭСК", еще 86 получили ранения отмечается в сообщении

Энергетики круглосуточно работают на боевом посту, чтобы у людей был свет, отметили в правительстве.