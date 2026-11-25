Бойцы СВО проходят реабилитацию с помощью тренажеров-автосимуляторов в Казани Бойцы СВО проходят реабилитацию с помощью симуляторов автомобилей в Казани

Москва25 ноя Вести.Отечественные тренажеры-автосимуляторы используют госпитали Казани для реабилитации бойцов специальной военной операции (СВО). Подробнее о разработке в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель производственного объединения "Зарница" Артур Абдульзянов.

Управление в автосимуляторе как в настоящей машине – механика и автомат. Есть и тренажер посадки и высадки из кабины – он предназначен для тех, кто еще некоторое время назад не мог встать без помощи.

Техника отечественная, созданная казанскими инженерами, конструкторами и учеными.

Даже программное обеспечение, которое находится в этих тренажерах, это действительно труд специалистов не только нашего предприятия, но и вузов Татарстана. Для других регионов это очень интересный продукт, потому что аналогов не существует отметил Абдульзянов

Тренажеры спроектированы с учетом медицинских стандартов. Перед производством разработчики проконсультировались с Минздравом республики и Министерством обороны.

Наши тренажеры позволяют адаптироваться к протезам, то есть это адаптивность к амплитуде суставов уточнил Абдульзянов

Ранее председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева назвала спорт эффективным инструментом реабилитации и восстановления активной жизни для ветеранов СВО.