Москва25 нояВести.Отечественные тренажеры-автосимуляторы используют госпитали Казани для реабилитации бойцов специальной военной операции (СВО). Подробнее о разработке в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель производственного объединения "Зарница" Артур Абдульзянов.
Управление в автосимуляторе как в настоящей машине – механика и автомат. Есть и тренажер посадки и высадки из кабины – он предназначен для тех, кто еще некоторое время назад не мог встать без помощи.
Техника отечественная, созданная казанскими инженерами, конструкторами и учеными.
Даже программное обеспечение, которое находится в этих тренажерах, это действительно труд специалистов не только нашего предприятия, но и вузов Татарстана. Для других регионов это очень интересный продукт, потому что аналогов не существуетотметил Абдульзянов
Тренажеры спроектированы с учетом медицинских стандартов. Перед производством разработчики проконсультировались с Минздравом республики и Министерством обороны.
Наши тренажеры позволяют адаптироваться к протезам, то есть это адаптивность к амплитуде суставовуточнил Абдульзянов
Ранее председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева назвала спорт эффективным инструментом реабилитации и восстановления активной жизни для ветеранов СВО.