Москва12 ноя Вести.Спорт – эффективный инструмент реабилитации и восстановления активной жизни для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом заявила председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

По ее словам, для участников СВО спорт – это возможность выйти в социум.

Для наших ребят действительно спорт является возможностью, – а мы говорим сейчас, что там, как правило, участвуют ребята, ... получившие ранение, инвалидность, – является возможностью выйти в социум. И когда они приезжают, активно общаются, друг друга поддерживают, своим примером вдохновляют на преодоление трудностей и показывают перспективы, что можно, даже пройдя такой тяжелый путь, реализоваться, быть успешным, достигать новых результатов сказала Цивилева

Она отметила, что ветераны очень ждут и любят Кубок защитников Отечества и хотят, чтобы большое количество видов спорта в него входило.

Каждый раз мы, исходя из их интересов и предложений, различные виды спорта включаем в этот Кубок. То есть у нас очень много, в том числе вот сейчас и фиджитал-спорта, появилось, и картинг появился, и метание ножей появилось. То есть очень-очень много. Любимый из видов спорта – это, конечно же, слэдж-хоккей. У нас есть и альпинизм, и сноуборд, то есть вот, казалось бы, то есть по зимним видам спорта у нас Кубок прошел. То есть вот, наверное, спорт – это тот инструмент, который сейчас является самым эффективным для реабилитации, восстановления в активную жизнь для наших ребят добавила Цивилева

Ранее Цивилева сообщила, что фонд "Защитники Отечества" передал ветеранам СВО более 3 тысяч комплектов адаптивной одежды, которая разрабатывалась специально для людей с ограниченными возможностями.