Первый якутский супергеройский экшн за 3 дня собрал свыше 1 млн рублей через ЦФА

Москва14 мая Вести.Первая якутская супергеройская комедия "Сана боотур" ("Новый богатырь") собрала более 1 млн рублей через цифровые финансовые активы (ЦФА), передает ТАСС со ссылкой на данные платформы цифровых активов "Токеон".

Сбор заявок на приобретение ЦФА "Якутский цифровой киноактив - 2" стартовал 11 мая.

Общий объем привлечения составит до 10 млн рублей отмечается в сообщении

Приобрести активы смогут квалифицированные инвесторы в период до 31 мая 2026 года. Номинальная стоимость одного ЦФА - 500 рублей.

Первая якутская супергеройская комедия "Сана боотур", или "Новый богатырь" выйдет в прокат в марте 2027 года.