Якутская супергеройская комедия "Сана боотур" выйдет в прокат в следующем марте

Первый якутский супергеройский экшн выйдет в прокат в марте 2027 года Якутская супергеройская комедия "Сана боотур" выйдет в прокат в следующем марте

Москва7 мая Вести.Первая якутская супергеройская комедия "Сана боотур", или "Новый богатырь" выйдет в прокат в марте следующего года, сообщил ТАСС со ссылкой на Корпорацию развития Республики Саха (Якутия).

Съемки фильма стартовали летом прошлого года, в настоящий момент проект находится на финальной стадии производства. Выход картины в широкий прокат запланирован в марте 2027 года отметили в организации

Сценарий экшна основан на эпосе олонхо. Фильм стал вторым проектом в регионе, созданным с привлечением инвестиций в кино через ЦФА.