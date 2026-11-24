Более трети мест в совете ОЗХО заняли страны с единым политическим интересом Постпред РФ Тарабрин: треть мест в совете ОЗХО занял политически единый блок

Москва24 ноя Вести.Более трети мест в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) перешло под контроль группы государств, объединенных общими военно-политическими интересами. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

Соответствующее заявление он сделал по итогам голосования, в результате которого Россия вновь не была избрана в данный орган.

Создан очередной прецедент, который будет довлеть над деятельностью региональной группы сказал дипломат в ходе 31-й сессии конференции государств — участников ОЗХО

По его мнению, сложившаяся ситуация фактически меняет заложенные в Конвенции о запрещении химоружия принципы работы организации.

Тарабрин подчеркнул, что руководящую роль в совете теперь будет играть блок стран, связанных взаимными обязательствами и политической мотивацией, что позволяет им менять положения Конвенции, исходя из собственных интересов.

Постпред также назвал несправедливой действующую формулу голосования, при которой Россия и поддерживающие ее государства были вынуждены фактически отдавать голоса за своих непосредственных оппонентов.