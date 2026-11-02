Болгарские пограничники оцепили контейнер с новогодними украшениями Контейнер неизвестного происхождения обнаружили у побережья Болгарии

Москва2 ноя Вести.Болгарские пограничники установили периметр безопасности вокруг грузового контейнера с рождественскими украшениями, обнаруженного среди скал на побережье Черного моря. Об этом сообщило Министерство транспорта страны.

Контейнер нашли в понедельник в районе города Царево в Бургасской области. По информации ведомства, его содержимое обозначено как рождественские украшения.

Управление пограничной полиции приняло меры по охране и обеспечению безопасности территории вокруг контейнера говорится в коммюнике болгарского Минтранса

В ближайшее время на место должны прибыть специалисты для отбора проб морской воды. Результаты исследований планируется обнародовать.

Как уточняет Болгарское национальное телевидение (БНТ), происхождение контейнера пока не установлено. По одной из версий, он мог находиться на борту контейнеровоза Contship Jet, который на прошлой неделе подвергся атаке беспилотников.

Инцидент с судном под флагом Либерии произошел 28 октября в районе мыса Калиакра в Добричской области. После атаки БПЛА контейнеровоз затонул. По имеющимся данным, Contship Jet стал пятым торговым судном, атакованным за последние несколько недель в исключительной экономической зоне Болгарии.