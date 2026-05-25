В Коломне суд обязал больницу выплатить 20 тысяч за незаконную прививку ребенку

Больницу в Коломне обязали выплатить 20 тысяч за незаконную вакцинацию ребенка В Коломне суд обязал больницу выплатить 20 тысяч за незаконную прививку ребенку

Москва25 мая Вести.Житель подмосковной Коломны подал в суд на городскую больницу после того, как его маленькому сыну сделали прививки без согласия родителей. Как сообщает издание "Московский комсомолец", суд обязал медучреждение выплатить семье компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел во время плановой вакцинации детей в дошкольном отделении гимназии. Медсестра ввела ребенку вакцину от полиомиелита в виде капель, а также сделала инъекцию АДСМ, несмотря на отсутствие подписанного согласия родителей.

Как выяснилось, в соответствующем бланке не было отметки о разрешении на вакцинацию. После процедуры медсестра самостоятельно внесла запись, указав якобы полученное согласие родителей.

После обращения семьи в суд больницу обязали компенсировать моральный ущерб. В отношении медсестры было применено дисциплинарное взыскание, также ее отстранили от работы.