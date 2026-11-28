Над Ростовской областью ночью уничтожено больше 50 БПЛА

Больше 50 дронов ВСУ сбито ночью над Ростовской областью Над Ростовской областью ночью уничтожено больше 50 БПЛА

Москва28 ноя Вести.Ночью 28 ноября над территорией Ростовской области уничтожено больше 50 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты в Новошахтинске и семи районах области: Боковском, Красносулинском, Верхнедонском, Обливском, Шолоховском, Усть-Донецком и Чертковском.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены в городе Новошахтинск и 7 районах области говорится в публикации

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется, проинформировал глава региона.