Москва28 нояВести.Ночью 28 ноября над территорией Ростовской области уничтожено больше 50 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.
Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты в Новошахтинске и семи районах области: Боковском, Красносулинском, Верхнедонском, Обливском, Шолоховском, Усть-Донецком и Чертковском.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены в городе Новошахтинск и 7 районах областиговорится в публикации
Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется, проинформировал глава региона.