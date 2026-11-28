Москва28 нояВести.Больше половины домов в Одессе, подключенных к местной теплоэлектростанции (ТЭЦ), остались без отопления. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Уточняется, что теплоснабжением обеспечены чуть более 400 из 1 тыс. домов.
На Одесской ТЭЦ пока не смогли запустить турбину из-за низкого давления, и станция производит только тепло, без электроэнергии, фактически работая как обычная котельная. При этом, согласно прогнозу погоды, в город как раз идет похолодание до -6 градусов ночью.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли новые удары по объектам энергетической, топливной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ в Одесской и Киевской областях.