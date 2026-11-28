УНИАН: в Одессе более 50% подключенных к ТЭЦ домов остались без отопления

Больше половины подключенных к ТЭЦ домов в Одессе остались без отопления УНИАН: в Одессе более 50% подключенных к ТЭЦ домов остались без отопления

Москва28 ноя Вести.Больше половины домов в Одессе, подключенных к местной теплоэлектростанции (ТЭЦ), остались без отопления. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Уточняется, что теплоснабжением обеспечены чуть более 400 из 1 тыс. домов.

На Одесской ТЭЦ пока не смогли запустить турбину из-за низкого давления, и станция производит только тепло, без электроэнергии, фактически работая как обычная котельная. При этом, согласно прогнозу погоды, в город как раз идет похолодание до -6 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли новые удары по объектам энергетической, топливной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ в Одесской и Киевской областях.