Минобороны: ВС РФ ударили по энергетическим и топливным объектам на Украине

ВС РФ ударили по энергетическим и топливным объектам на Украине Минобороны: ВС РФ ударили по энергетическим и топливным объектам на Украине

Москва28 ноя Вести.Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, поразили ряд объектов энергетической и топливной инфраструктуры, задействованных в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сегодня ночью ВС РФ (Вооруженные силы России. – Прим. ред.) нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры говорится в заявлении

Речь идет в том числе об электроподстанции "Заречье" на 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области. Она обеспечивала функционирование предприятий ВПК Украины. Также ВС РФ атаковали резервуар с горючим в населенном пункте Килия в Одесской области, в котором хранилось топливо для ВСУ.

В результате ударов поражены: ... четыре железнодорожных локомотива в н.п. Синельниково Днепропетровской области, н.п. Коростень Житомирской области и н.п. Люботин Харьковской области, задействованные для перевозки вооружения и военной техники добавили в ведомстве

В министерстве сообщили, что удары были нанесены и по сухогрузу в акватории Черного моря к югу от Одессы. Судно перевозило грузы военного назначения для ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на субботу сбили 1 246 украинских беспилотников над регионами России.