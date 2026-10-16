Москва16 октВести.Беспилотный летательный аппарат нанес удар по рейсовому автобусу в Шебекино, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
В результате атаки пострадали четыре человека, все они являются мирными жителями. Бойцы самообороны эвакуировали людей в Шебекинскую ЦРБ.
У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Она находится в тяжелом состоянииговорится в заявлении оперштаба в MAX
Еще одна пострадавшая получила мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног, у третьей женщины диагностировали акубаротравму. Всех их планируется направить в больницу областного центра.
Четвертой пострадавшей осколки попали в грудную клетку, шею и плечи. Отмечается, что она будет лечиться амбулаторно.