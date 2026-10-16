При ударе БПЛА по рейсовому автобусу в Шебекино пострадали четыре женщины

БПЛА атаковал рейсовый автобус в Шебекино, ранены четыре человека При ударе БПЛА по рейсовому автобусу в Шебекино пострадали четыре женщины

Москва16 окт Вести.Беспилотный летательный аппарат нанес удар по рейсовому автобусу в Шебекино, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

В результате атаки пострадали четыре человека, все они являются мирными жителями. Бойцы самообороны эвакуировали людей в Шебекинскую ЦРБ.

У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Она находится в тяжелом состоянии говорится в заявлении оперштаба в MAX

Еще одна пострадавшая получила мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног, у третьей женщины диагностировали акубаротравму. Всех их планируется направить в больницу областного центра.

Четвертой пострадавшей осколки попали в грудную клетку, шею и плечи. Отмечается, что она будет лечиться амбулаторно.