Москва12 нояВести.На автодороге у деревни Романовка Брянской области взрыв повредил легковой автомобиль, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.
Водитель, по его словам, не пострадал.
На автодороге возле деревни Романовка Клетнянского района произошел взрыв неустановленного взрывного устройстваговорится в публикации
Предположительно, оно было сброшено с украинского БПЛА самолетного типа, уточнил глава региона.
В результате его детонации был поврежден кузов движущегося легкового автомобиля и прицеп. Сейчас специалисты проводят обследование прилегающей территории.