Автомобиль поврежден при сбросе взрывного устройства с БПЛА у брянской деревни

БПЛА сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль у брянской деревни Автомобиль поврежден при сбросе взрывного устройства с БПЛА у брянской деревни

Москва12 ноя Вести.На автодороге у деревни Романовка Брянской области взрыв повредил легковой автомобиль, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.

Водитель, по его словам, не пострадал.

На автодороге возле деревни Романовка Клетнянского района произошел взрыв неустановленного взрывного устройства говорится в публикации

Предположительно, оно было сброшено с украинского БПЛА самолетного типа, уточнил глава региона.

В результате его детонации был поврежден кузов движущегося легкового автомобиля и прицеп. Сейчас специалисты проводят обследование прилегающей территории.