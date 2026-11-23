Москва23 нояВести.В Великобритании мужчина установил мировой рекорд по продолжительности игры в падел, проведя на корте 50 часов. Свое достижение он посвятил памяти сына, который умер в 2024 году в возрасте 11 лет после продолжительной борьбы с нейробластомой — редкой формой рака. Об этом сообщает газета Telegraph.
Отец установил мировой рекорд, играя в падел 50 часовговорится в публикации
Как уточняет издание, британца зовут Эдди Эдвардс. Он играл более двух суток, чтобы собрать 25 тысяч фунтов стерлингов для благотворительной организации Julia's House, оказывающей помощь тяжело больным детям, а также для собственного фонда Ellis Edwards Foundation, который поддерживает семьи, пережившие утрату близких.
Рекорд был установлен совместно с группой игроков. До этого Эдвардс играл в падел лишь около 20 минут в неделю. По правилам попытки установления мирового рекорда участники могли брать пятиминутный перерыв за каждый час игры.