Британец установил рекорд по игре в падел, посвятив его памяти умершего сына Британец отыграл 50 часов в падел, установил мировой рекорд и посвятил его сыну

Москва23 ноя Вести.В Великобритании мужчина установил мировой рекорд по продолжительности игры в падел, проведя на корте 50 часов. Свое достижение он посвятил памяти сына, который умер в 2024 году в возрасте 11 лет после продолжительной борьбы с нейробластомой — редкой формой рака. Об этом сообщает газета Telegraph.

Отец установил мировой рекорд, играя в падел 50 часов говорится в публикации

Как уточняет издание, британца зовут Эдди Эдвардс. Он играл более двух суток, чтобы собрать 25 тысяч фунтов стерлингов для благотворительной организации Julia's House, оказывающей помощь тяжело больным детям, а также для собственного фонда Ellis Edwards Foundation, который поддерживает семьи, пережившие утрату близких.

Рекорд был установлен совместно с группой игроков. До этого Эдвардс играл в падел лишь около 20 минут в неделю. По правилам попытки установления мирового рекорда участники могли брать пятиминутный перерыв за каждый час игры.