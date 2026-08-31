Амурчанина осудили за то, что по его недосмотру утонул ребенок Амурчанин получил 10 месяцев исправительных работ за гибель ребенка в бассейне

Москва31 авг Вести.Десять месяцев исправительных работ получил житель Белогорска по статье о причинении смерти по неосторожности: мужчина не уследил за ребенком в сауне, и тот утонул в бассейне, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в январе. Мужчина находился в сауне со своей семьей. В помещении бассейна он предложил двум несовершеннолетним внукам его жены поиграть в интерактивный хоккей. Пока дед играл с одним из внуков, второй отпросился в бассейн с надувным кругом.

Увлекшись игрой, М… временно утратил мальчика из виду. Подойдя к бортику бассейна, подсудимый обнаружил тело ребенка под водой. Мужчина извлек пострадавшего из воды и до прибытия медицинских работников самостоятельно оказывал ему первую помощь. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи он передал мальчика для проведения реанимационных мероприятий, которые, несмотря на предпринятые усилия врачей, не привели к спасению жизни ребенка написали в пресс-службе

Мужчина признал вину, раскаялся, извинился перед родителями мальчика, а также активно способствовал раскрытию преступления, оплатил похороны ребенка и помогал участникам СВО. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.