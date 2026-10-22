Telegraph: в Британии испугались рыболовецких траулеров из России

Британия напугана российскими рыболовецкими траулерами Telegraph: в Британии испугались рыболовецких траулеров из России

Москва22 окт Вести.Лондон напуган российскими рыболовными траулерами, сообщает газета Telegraph в свете уменьшения численности Королевского военно-морского флота до исторического минимума.

По информации издания, НАТО следит за передвижением гражданских судов из РФ, которые могут просто находиться вблизи размещения кабелей.

Россия направляет рыболовные траулеры для шпионажа за критически важными подводными кабелями Великобритании утверждается в материале

При этом в публикации приводятся лишь бездоказательные предположения.

Ранее сообщалось, что в Прибалтике и Скандинавии часто забирают дома, принадлежащие россиянам, считая эту недвижимость угрозой безопасности. Такое жилье в этих странах называют "троянскими конями".