Москва22 октВести.Лондон напуган российскими рыболовными траулерами, сообщает газета Telegraph в свете уменьшения численности Королевского военно-морского флота до исторического минимума.
По информации издания, НАТО следит за передвижением гражданских судов из РФ, которые могут просто находиться вблизи размещения кабелей.
Россия направляет рыболовные траулеры для шпионажа за критически важными подводными кабелями Великобританииутверждается в материале
При этом в публикации приводятся лишь бездоказательные предположения.
Ранее сообщалось, что в Прибалтике и Скандинавии часто забирают дома, принадлежащие россиянам, считая эту недвижимость угрозой безопасности. Такое жилье в этих странах называют "троянскими конями".