The Telegraph: ни одна из британских подлодок не готова к бою

В Британии фиксируют кризис подводного флота на фоне России The Telegraph: ни одна из британских подлодок не готова к бою

Москва29 ноя Вести.Упадок подводных сил Великобритании рискует подорвать обороноспособность страны перед возможным столкновением с Россией и помешать исполнению союзнических договоренностей внутри НАТО. Об этом пишет газета The Telegraph.

Уточняется, что десятки лет атомные субмарины считались главной "жемчужиной" Королевского военно-морского флота.

Из-за огромного количества невыполненных ремонтных работ все подводные лодки класса Astute, призванные сдерживать Россию, выведены из строя. Это ставит Великобританию в опасное положение отмечается в публикации

Подчеркивается, что численность подлодок Британии со времен окончания холодной войны сократилась с 31 до девяти единиц. В их числе два типа подводных лодок – ракетоносцы Vanguard и атомные субмарины Astute.

28 июня сообщалось, что Британия осталась без многоцелевых атомных подлодок в море. Две субмарины Astute фактически простаивают на базе после долгого нахождения на суше. Другая пара субмарин проходит длительное глубокое обслуживание в Девонпорте. Еще одна лодка недавно вернулась из похода и сейчас находится на послепоходном обслуживании.