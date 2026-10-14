Москва14 окт Вести.Сразу две неисправности двигателя вывели из строя единственный ледокол ВМС Великобритании HMS Protector. Корабль был отбуксирован на базу Девонпорт.

Проблемы у ледокола возникли из-за недостатков технического обслуживания, сообщает The Telegraph. В настоящее время специалисты изучают возможности ремонта. Если поломки окажутся серьезными, корабль вернется в строй не ранее 2030 года.

Собеседники издания The Daily Telegraph назвали инцидент с кораблем "катастрофической поломкой", а также отметили, что ледокол важен не только для ВМС, но и для всей страны.

В задачи HMS Protector входит патрулирование южной части Атлантики, обеспечение поддержки Фолклендских (Мальвинских) островов, а также присутствия на островах Южная Георгия, Южные Сандвичевы острова и на Британской антарктической территории.

Ранее сообщалось об угрозе критической поломки новейшего корабля прибрежной зоны ВМС США Santa Barbara. Ее причиной может стать высокая степень износа двигателей, которые длительное время работают со сверхмаксимальной нагрузкой.