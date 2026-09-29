Критическая поломка: на новейшем корабле ВМС США могут выйти из строя двигатели ВМС США готовятся к скорой поломке двигателей новейшего корабля Santa Barbara

Москва29 сен Вести.На новейшем корабле прибрежной зоны Военно-морских сил (ВМС) США Santa Barbara в силу высокой степени износа двигателей может произойти критическая неисправность, следует из тендерной документации Пентагона, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о серьезных механических повреждениях двух главных ходовых дизелях и двух судовых дизель-генераторах.

Все четыре двигателя в настоящее время эксплуатируются сверх максимального количества рабочих часов и рискуют столкнуться с катастрофической аварией, если данное техническое обслуживание не будет проведено немедленно говорится в документе об обосновании закупки у единственного поставщика.

В ВМС США подчеркнули, что срочное вмешательство специалистов необходимо для поддержания боеготовности корабля и предотвращения угрозы жизни экипажа.

Ремонтно-технические работы должны быть завершены до 11 октября 2026 года, следует из документации.

Контракт на неотложные инспекции и ремонт силовой установки без проведения открытых торгов получила компания Epsilon Systems Solutions.

По оценке издания Santa Barbara Independent, окончательная стоимость корабля с учетом вооружения на его борту составила около 700 миллионов долларов.

Корабль прибрежной зоны ВМС Santa Barbara способен развивать скорость до 44 узлов (до 81,5 км/ч), вмещает экипаж из 40 человек и оснащен 57-миллиметровым артиллерийским орудием, ракетами Hellfire, автоматическими пушками калибра 30 миллиметров, а также палубной авиагруппой из двух вертолетов Seahawk.

Ранее бывший главнокомандующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил о плачевном состоянии вооруженных сил королевства из-за недостаточного финансирования.