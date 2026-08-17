CNN: эсминец США застрял в море на четыре дня из-за поломки

CNN: эсминец США четыре дня дрейфовал без управления из-за поломки CNN: эсминец США застрял в море на четыре дня из-за поломки

Москва17 авг Вести.Американский ракетный эсминец Benfold в июле на четыре дня остался без электроснабжения и с неработающими бортовыми системами в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей ВМС США.

По данным телеканала, из-за отключения электричества на корабле перестали работать туалеты, кухня и кондиционеры, при этом экипаж находился в условиях сильной жары. Речь идет об эсминце с крылатыми ракетами на борту.

Командующий Седьмым флотом США Мэтью Комер сообщил CNN, что на Benfold вышло из строя оборудование, включая генераторы. В результате поломки корабль потерял возможность маневрировать.

После инцидента эсминец отбуксировали в бухту Субик на Филиппинах. Электроснабжение на борту восстановили 30 июля, а полностью ремонт завершили 7 августа. Затем Benfold покинул бухту и направился в японский порт Йокосука.

CNN также сообщает, что в мае похожий случай произошел с другим кораблем Тихоокеанского командования США. Тогда ракетный эсминец того же класса Higgins на несколько часов остался без электричества.

В апреле на борту другого американского эскадренного миноносца USS Higgins произошло крупное возгорание в зоне Индо-Тихоокеанского командования США.