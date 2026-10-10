Москва10 окт Вести.Великобритания столкнулась с нехваткой командиров танков после отмены военных учений с целью экономии бюджетных средств. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным журналистов, всего в британской армии насчитывается около 150 действующих танков Challenger 2. При этом, как утверждается, порядка 50 из этого числа не имеют командиров. Планировалось, что проходящие обучение военные из 3-й дивизии Сухопутных войск королевства получат соответствующую квалификацию после прохождения шестинедельных учений Cyclone.

Однако, пишет издание, боевые стрельбы с участием танков Challenger 2 и ударных вертолетов Apache в Уэльсе отменили ради экономии 30 миллионов фунтов. Кроме того, в последний момент власти также решили отказаться от подготовки резервистов, связанной с этими учениями.

Ранее газета The Sun писала, что британские моряки отрабатывают способы защиты атомных подводных лодок от беспилотных летательных аппаратов при помощи пожарных шлангов. По информации журналистов, на подлодках отсутствуют средства противовоздушной обороны.