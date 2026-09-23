Москва23 сенВести.Самолет Королевских ВВС Великобритании BAe Hawk T2 разбился в Северном Уэльсе вскоре после взлета с авиабазы RAF Valley, пишет издание Mirror.
Вблизи острова Англси (Северный Уэлс), где находится авиабаза, произошел инцидент с самолетом BAe Hawk T2, вылетавшего с авиабазы RAF Valley. Ведется расследование, и на данный момент мы не будем давать дальнейших комментариевсообщили в британских ВВС
В полиции Северного Уэлса сообщили, что пилоты катапультировались до падения самолета и получили незначительные травмы.
BAe Hawk T2 - это двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет, состоящий на вооружении Королевских ВВС. Он предназначен продвинутой подготовки пилотов самолетов-истребителей.