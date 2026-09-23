В Великобритании разбился военный самолет Mirror: в Северном Уэльсе разбился самолет Королевских ВВС Британии

Москва23 сен Вести.Самолет Королевских ВВС Великобритании BAe Hawk T2 разбился в Северном Уэльсе вскоре после взлета с авиабазы RAF Valley, пишет издание Mirror.

Вблизи острова Англси (Северный Уэлс), где находится авиабаза, произошел инцидент с самолетом BAe Hawk T2, вылетавшего с авиабазы RAF Valley. Ведется расследование, и на данный момент мы не будем давать дальнейших комментариев сообщили в британских ВВС

В полиции Северного Уэлса сообщили, что пилоты катапультировались до падения самолета и получили незначительные травмы.

BAe Hawk T2 - это двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет, состоящий на вооружении Королевских ВВС. Он предназначен продвинутой подготовки пилотов самолетов-истребителей.