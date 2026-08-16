В Англии самолет разбился во время авиашоу на аэродроме Стоу-Марис

На авиашоу в Англии разбился самолет, пилот в больнице В Англии самолет разбился во время авиашоу на аэродроме Стоу-Марис

Москва16 авг Вести.Пилот легкого самолета команды Turbulent разбился во время авиашоу на историческом аэродроме времен Первой мировой войны Стоу-Марис в графстве Эссекс в Великобритании. Мужчину доставили в больницу. Об инциденте сообщила газета The Sun.

Во время показательных полетов на малой высоте один из самолетов упал, в результате чего пилот получил серьезные травмы. О пострадавших среди зрителей не сообщалось. Пилота доставили в больницу в Лондоне, а исторический аэродром временно закрыли.

Уточняется, что запланированные полеты были частью хорошо отрепетированной программы. Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) ведет расследование.

Ранее на авиационном шоу в Америке два истребителя столкнулись в воздухе. Все члены экипажа обеих машин успели катапультироваться и выжили.