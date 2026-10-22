Москва22 окт Вести.В Великобритании впервые за 20 лет запустили новый завод по производству стволов артиллерийских орудий. Об этом сообщает британское министерство обороны.

Речь идет о предприятии компании Rheinmetall UK в городе Телфорде. Там заработало предприятие, выпускающее стволы калибром 120 и 155 миллиметров.

В цехе по производству артиллерийских орудий создано 100 высококвалифицированных рабочих мест. Здесь изготавливают стволы и казенные части для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в том числе для RCH 155 и перспективных артиллерийских платформ отмечают в военном ведомстве

В церемонии открытия завода приняли участие глава минобороны Великобритании Уез Стритинг, начальник генерального штаба сухопутных войск Роли Уокер и глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Ранее стало известно, что британская армия столкнулась с дефицитом танковых командиров, потому что военные учения отменили ради экономии денег. Сейчас на вооружении у Королевства остаются 150 танков Challenger 2 и 50 из них не имеют командиров.