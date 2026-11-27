Москва27 нояВести.Министерство обороны Великобритании не может призвать на учения половину резервистов, потому что потеряло их адреса.
Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. Издание отметило, что из-за административных ошибок десятки тысяч резервистов не получат соответствующие письма.
Отправить соответствующие уведомления удалось лишь половине из них, поскольку Министерство обороны Великобритании утратило их контактные данныеговорится в материале
Накануне стало известно, что в Великобритании призвали ветеранов готовиться к призыву на войну и предложили им участвовать в военных учениях. В отправленных им письмах содержится просьба обновить контактные данные и предоставить сведения о работе и навыках.