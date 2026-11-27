Telegraph: в Британии не могут найти адреса половины резервистов

СМИ: в Британии потеряли адреса половины резервистов Telegraph: в Британии не могут найти адреса половины резервистов

Москва27 ноя Вести.Министерство обороны Великобритании не может призвать на учения половину резервистов, потому что потеряло их адреса.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. Издание отметило, что из-за административных ошибок десятки тысяч резервистов не получат соответствующие письма.

Отправить соответствующие уведомления удалось лишь половине из них, поскольку Министерство обороны Великобритании утратило их контактные данные говорится в материале

Накануне стало известно, что в Великобритании призвали ветеранов готовиться к призыву на войну и предложили им участвовать в военных учениях. В отправленных им письмах содержится просьба обновить контактные данные и предоставить сведения о работе и навыках.