Десять стран во главе с Британией хотят создать флот против подлодок РФ Обозреватель Баранец: Лондон создает флот внутри НАТО из-за недоверия к США

Москва9 ноя Вести.Великобритания и еще девять стран 10 ноября подпишут соглашение о морском партнерстве в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF), сообщила Financial Times. Замысел оценил военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец.

Cудя по всему, в Лондоне не уверены в американском щите над Европой и хотят иметь свой инструмент, который можно будет пустить в дело без оглядки на Вашингтон полагает Баранец

Как рассказал ранее начальник штаба обороны Британии Ричард Найтон, участниками морского партнерства станут Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция. Цель — сдерживать российские подлодки в Северной Атлантике, Арктике и на Балтике, защищать судоходство и подводные кабели связи. Найтон призвал перейти от меморандумов к практическим действиям флота, авиации и сухопутных сил.

Баранец объясняет шаг Лондона неуверенностью в американском щите над Европой: создается структура внутри НАТО с командованием из Лондона и общей логистикой.

Королевский флот, по его словам, в упадке: четыре старые атомные подлодки в ремонте, часть кораблей не в боеготовности, не хватает личного состава, а новые атомные субмарины будут готовы лишь к 2039 году. С Норвегией Лондон подписал соглашение о постройке не менее 30 фрегатов Type 26 для противолодочной борьбы.

У десяти стран нового партнерства будет в сумме менее 20 подлодок, отметил Баранец, и не более 150 крупных боевых надводных кораблей, у ВМФ России — 66 подлодок и свыше 300 крупных надводных кораблей с ракетой "Циркон", достающей цель за 1000 км. Российский Генштаб оценивает возможности "лондонской десятки" и готовит план ее нейтрализации, заключил обозреватель.