Москва20 окт Вести.В Прибалтике и Скандинавии зачастую отнимают принадлежащие россиянам дома, пишет британское издание Telegraph. Такую недвижимость в этих странах называют "троянскими конями" и считают угрозой безопасности.

Европейские разведки видят угрозу безопасности в российской собственности за рубежом и боятся даже храмов Русской православной церкви. Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов пишет газета

Никаких доказательств существования угрозы со стороны РФ не предоставлялось. При этом Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.