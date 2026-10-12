Москва12 окт Вести.Великобритания снова имеет ранний доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта от OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает издание Telegraph.

Белый дом восстановил доступ Великобритании к новейшим моделям ИИ для тестирования безопасности... До их официального выпуска говорится в материале

О том, что на страну наложен соответствующий запрет, стало известно в конце сентрября после публикации издания Politico. Тогда в газете уточнили, что автором ограничений был Дональд Трамп. Позже стало известно, что Вашингтон пересмотрел решение из-за давления со стороны британского госминистра по вопросам развития ИИ Канишки Нараян.