Москва10 ноя Вести.Букеровскую премию 2026 года присудили британскому 81-летнему писателю Майклу Джону Харрисону за роман-антиутопию The End of Everything ("Конец всего"). Об этом сообщается на сайте конкурса.

Британский писатель, не вписывающийся в рамки жанра М. Джон Харрисон, получает Букеровскую премию; в свой 81 год он становится самым возрастным лауреатом в истории премии, а его писательская карьера насчитывает 60 лет говорится в объявлении

"Конец всего" – 13-й роман Харрисона и его первая номинация на Букера. Действие разворачивается на побережье английского графства Кент через несколько лет после вторжения неких iGhetti. Однажды главный герой Филип Теннент находит желеобразное существо, которое быстро растет, осваивает речь и начинает указывать людям, что делать.

Текущие события послужили источником тем и сатиры: что происходит, когда все наши ожидания и представления о мире оборачиваются катастрофой, но нам все равно приходится жить дальше? комментирует Харрисон свое произведение

Книга насчитывает всего 198 страниц, за счет чего оказалась самой короткой в предварительном списке кандидатов на премию.