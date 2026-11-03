Британец Бушби вернулся домой после пешего путешествия вокруг света Путешествие британца Бушби вокруг света заняло 28 лет

Москва3 ноя Вести.Житель Великобритании Карл Бушби 2 ноября вернулся в родной город Халл из пешего кругосветного путешествия, которое заняло 28 лет.

Возвращения 57-летнего путешественника показали основные британские телеканалы. Дома его встречали 75-летняя мать, 36-летний сын и 12-летняя внучка, которую он никогда не видел, а также сотни горожан.

По словам Бушби, ему трудно осознать, что путешествие подошло к концу и как-то планировать свою жизнь далее.

Я совершенно не представляю, куда направлюсь дальше... Половину своей жизни я посвятил одной-единственной цели, которая определяла всю мою жизнь. И теперь мысль о том, что все это закончится, немного пугает меня сказал британец

Бушби отправился в путешествие 1 ноября 1998 года. Пешком и вплавь он преодолел порядка 50 тысяч километров, посетив около трех десятков стран.

Ранее сообщалось, что российский путешественник Федор Конюхов распланировал экспедиции вплоть до своего столетнего юбилея в 2051 году. В числе его будущих проектов пересечение Индийского океана, подъем на 100 вулканов, путешествие по пустыням Саудовской Аравии на верблюдах и другие.