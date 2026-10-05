Burger King закрыл два ресторана во Владивостоке из-за поведения персонала

Burger King закрыл два ресторана в Приморье и извинился за поведение персонала Burger King закрыл два ресторана во Владивостоке из-за поведения персонала

Москва5 окт Вести.Burger King остановил работу двух ресторанов франчайзи во Владивостоке после публикации видеозаписей с кухни, сообщается в официальном сообществе компании в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в соцсетях было опубликовано видео ресторана на Семеновской, 12 сети, где персонал нарушал санитарные нормы.

То, что происходит на записи, неприемлемо и напрямую противоречит стандартам безопасности, гигиены и качества, обязательным для всех ресторанов сети. Компания приносит извинения гостям говорится в сообщении

После инцидента "Бургер Кинг" остановил поставки продукции в рестораны этого франчайзи - на улице Семеновской, 12 и на улице Светланской, 56. Возобновлять сотрудничество с ними не планируется.