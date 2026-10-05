Роспотребнадзор во Владивостоке запросил у "Бургер Кинга" пояснения после видео

Роспотребнадзор Приморья контролирует ситуацию с нарушениями в "Бургер Кинге" Роспотребнадзор во Владивостоке запросил у "Бургер Кинга" пояснения после видео

Москва5 окт Вести.Сотрудники управления Роспотребнадзора Приморского края запросили пояснения у "Бургер Кинг" во Владивостоке после видео с нарушениями, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео ресторана на Семеновской, 12 сети, где персонал нарушал санитарные нормы. Компания принесла извинения и закрыла два ресторана, работавших по франчайзи.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю направлен запрос о предоставлении пояснений по указанным фактам пояснил собеседник агентства

Ситуация находится на контроле ведомства, добавил собеседник агентства.