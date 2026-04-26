Бужинский рассказал об опасности "москитного флота" Ирана для ВМС США Бужинский: ВМС США не смогли справиться с "москитным флотом" Ирана

Москва26 апр Вести.Военно-морские силы США не смогли справиться с "москитным флотом" Ирана, который базируется по всему побережью Персидского залива в скальных укрытиях. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам Бужинского, иранские катера сделаны на основе американских, северокорейских и собственных технологий.

Все они базируются в укрытиях по побережью Персидского залива, в вырубленных в скальных породах укрытиях. Все они вооружены, во-первых, противокорабельными ракетами, торпедами и беспилотниками. Атакуют, как правило, в ночное время, атакуют роем с различных направлений, обнаружение их затруднено. То есть сила эта очень приличная, и американцы с ними пока справиться не могут… Плюс у иранцев есть порядка двадцати подводных минилодок, о которых американцы тоже не говорят объяснил эксперт

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.