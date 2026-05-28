В Бангладеш власти не дали принести в жертву быка по кличке Дональд Трамп

Москва28 мая Вести.Власти Бангладеш спасли быка, которого называют "двойником" американского президента Дональда Трампа, от жертвоприношения на празднике Курбан-байрам. Об этом пишет радиостанция Black Country Radio.

Уточняется, что с соответствующим распоряжением выступил министр внутренних дел страны Салахуддин Ахмед.

Быка-альбиноса по кличке Дональд Трамп весом почти 700 килограммов уже успели продать для ритуального забоя. Салахуддин Ахмед выступил за помилование животного из соображений безопасности и из-за небывалого общественного интереса.

Продавцу вернули деньги, а быка перевезли в национальный зоопарк в Дакке.

Владелец фермы, на которой был "бык-Трамп", рассказал, что кличку животному придумал его младший брат, заметивший сходство с американским политиком. Животное отличается спокойным нравом и нуждается в тщательном уходе.

27 мая СМИ сообщали, что в Турции жертвенный бык сбежал от своих хозяев, после чего разгромил парикмахерскую. Животное разбило витрину и повредило несколько кресел.