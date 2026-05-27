Москва27 маяВести.В Стамбуле бык, который предназначался для жертвоприношения в честь Курбан-байрама, сбежал от своих хозяев, после чего разгромил парикмахерскую. Об этом сообщает турецкий новостной портал TRT Haber.
По словам владельца парикмахерской, животное разбило витрину и повредило несколько кресел.
По данным портала, никто из клиентов и сотрудников парикмахерской не пострадал.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и выразил особую благодарность мусульманским организациям за помощь, которую они оказывают защитникам Отечества и их семьям.
Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе. В 2026 году его отмечают с 27 мая, празднования продлятся три дня.