Жертвенный бык сбежал от хозяев и разгромил парикмахерскую в Турции

Москва27 мая Вести.В Стамбуле бык, который предназначался для жертвоприношения в честь Курбан-байрама, сбежал от своих хозяев, после чего разгромил парикмахерскую. Об этом сообщает турецкий новостной портал TRT Haber.

По словам владельца парикмахерской, животное разбило витрину и повредило несколько кресел.

По данным портала, никто из клиентов и сотрудников парикмахерской не пострадал.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом и выразил особую благодарность мусульманским организациям за помощь, которую они оказывают защитникам Отечества и их семьям.

Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе. В 2026 году его отмечают с 27 мая, празднования продлятся три дня.