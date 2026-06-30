Бывший адвокат Дмитрий Захватов заочно приговорен к 21 году лишения свободы Экс-адвокат группы Pussy Riot заочно осужден на 21 год лишения свободы

Москва30 июн Вести.По итогам рассмотрения уголовного дела бывшего адвоката Дмитрия Захватова (объявлен иноагентом, включен в перечень террористов) Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил обвиняемого к 21 году лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Приговором суда Захватову назначено заочно 21 год лишения свободы, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части - в колонии строгого режима говорится в сообщении

Бывший адвокат, известный по делам группы Pussy Riot, обвинялся в содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК РФ), а также в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (пункты "а", "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.