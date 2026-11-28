Бывший футболист "Зенита" и сборной СССР Василий Данилов умер в возрасте 85 лет Ушел из жизни бывший футболист "Зенита" и сборной СССР Василий Данилов

Москва28 ноя Вести.Заслуженный мастер спорта и один из лучших защитников в истории "Зенита" Василий Данилов скончался в возрасте 85 лет, сообщается на сайте клуба.

В 19 лет, весной 1961 года, Данилов дебютировал в "Зените" и по итогам первого сезона в высшем дивизионе был включен в число 33 лучших футболистов страны.

"Зенит" выражает соболезнования родным и близким Василия Данилова. Заслуженный мастер спорта и один из лучших защитников в истории клуба ушел из жизни 27 ноября говорится в публикации

Затем он еще четыре раза входил в этот почетный список, причем, дважды – под первым номером.

Василий Данилов был рекордсменом сине-бело-голубых по числу матчей за сборную СССР, а в составе "Зенита" в общей сложности он провел 172 матча.