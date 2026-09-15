Воспитавший Малафеева тренер вратарей Владимир Савин умер в возрасте 100 лет

Скончался 100-летний экс-тренер вратарей Владимир Савин Воспитавший Малафеева тренер вратарей Владимир Савин умер в возрасте 100 лет

Москва15 сен Вести.В возрасте 100 лет ушел из жизни бывший тренер вратарей СДЮШОР "Смена" Владимир Савин. Об этом сообщается в Telegram-канале футбольного клуба "Зенит".

"Зенит" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Савина. Легендарный тренер вратарей сине-бело-голубых ушел из жизни на 101-м году жизни говорится в сообщении

Спортсмен начал работу в СДЮШОР "Смена" в 1971 году. Там он разработал собственную методику подготовки и обучил десять вратарей, игравших в высшем дивизионе СССР и России. Наиболее известные его воспитанники – Вячеслав Малафеев и Юрий Окрошидзе.

В 1987 году Владимир Савин стал Залуженным тренером России.