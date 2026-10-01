Дзюба завершил карьеру, но допустил матч в Кубке России Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры

Москва1 окт Вести.Артем Дзюба, рекордсмен сборной России по количеству забитых голов, объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом 38-летний футболист заявил журналистам.

Ну какая карьера? Карьера закончена! Официально посмотрим. Может, в Кубке России еще сыграю за кого-то заявил Дзюба

Дзюба является воспитанником московского "Спартака". В разные годы форвард выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", турецкий "Адана Демирспор", московский "Локомотив" и тольяттинский "Акрон".

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В составе "Зенита" он четыре раза становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Суперкубок страны, а также дважды завоевывал Кубок России.