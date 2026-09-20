Москва20 сен Вести.Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что склоняется к решению завершить профессиональную карьеру игрока. Об этом 38-летний форвард заявил в подкасте "Кстати" в соцсети "ВКонтакте".

Не знаю, честно. Такая прострация. 50 на 50. На самом деле скорее нет, чем да. Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвала какая-то сильная команда - я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, - это одна история. А идти и ковыряться где-то в командах "таких" - ну смысл? заявил Дзюба

Футболист, покинувший тольяттинский "Акрон" по окончании прошлого сезона, оценил вероятность продолжения выступлений как "скорее нет, чем да".

По словам нападающего, он не видит мотивации играть за команды из нижней части таблицы при отсутствии еврокубков, а переход имел бы смысл лишь в случае приглашения от сильного топ-клуба на роль опытного наставника и игрока ротации.