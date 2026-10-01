Москва1 окт Вести.Нападающий Артем Дзюба не делал официальных заявлений о завершении профессиональной карьеры, вопреки сообщениям в средствах массовой информации. Об этом заявил агент футболиста.

Представитель форварда пояснил, что спортсмен по-прежнему мотивирован установить новые рекорды, в частности достичь отметки в 250 забитых мячей.

По его словам, Дзюба еще может продолжить выступления на высоком уровне, рассматривая в том числе вариант с участием в матчах Кубка России в составе одной из команд.