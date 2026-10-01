Экс-футболист Самедов рассказал, чем займется Дзюба после завершения карьеры Экс-футболист Самедов: Дзюба легко найдет себя в медийном пространстве

Москва1 окт Вести.Заявивший о завершении своей карьеры футболист Артем Дзюба с легкостью найдет себя в медийном пространстве. Об этом заявил бывший игрок "Спартака", "Локомотива" и сборной России Александр Самедов.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, Дзюба яркий и эпатажный человек, который любит внимание.

Понятия не имею, чем он будет заниматься, но у него хорошо развита речь. Не пропадет. С легкостью найдет себя в медийном пространстве сказал Самедов

1 октября Дзюба заявил об окончании своей профессиональной карьеры. При этом он допустил, что сыграет матч в Кубке России.