Москва22 окт Вести.Бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, осужденный за вымогательство 11 млн рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, выйдет на свободу: Скопинский суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (ч. 1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ) в отношении Суханова Кирилла Николаевича удовлетворено говорится в сообщении

В 2024 году Московский городской суд смягчил приговор Кириллу Суханову, а также бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву.

Ариан Романовский освобожден в мае 2026 года.