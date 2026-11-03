Осужденный за подкуп экс-глава ФК "Торпедо" вышел на свободу Экс-гендиректор московского ФК "Торпедо" вышел на свободу

Москва3 ноя Вести.Бывший генеральный директор московского ФК "Торпедо" Валерий Скородумов, осужденный за подкуп арбитров, освободился из колонии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сеймур Ханкишиев.

Ранее Мосгорсуд при рассмотрении апелляции снизил срок Скородумову с двух до полутора лет колонии общего режима.

С учетом решения апелляционной инстанции Скородумов вышел на свободу за отбытием срока наказания сказал адвокат

В июле этого года Симоновский районный суд Москвы приговорил топ-менеджера к двум годам колонии в рамках уголовного дела о подкупе арбитров. Его дело рассматривалось в особом порядке.

По данным следствия, гендиректор с июля 2024-го по май 2025 года совместно с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой склоняли спортивных судей к оказанию противоправного влияния на результаты соревнований. За это им платили от 600 тысяч до 3 миллионов рублей в случае победы команды.